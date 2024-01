OM – Kondogbia : « On a maîtrisé notre sujet »

L’Olympique de Marseille concède un match nul (2-2) face à Monaco ce samedi soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« On parle de contre performance car on n’a pas pris les trois points c’est comme ça dans le foot. Mais si on regarde le match on a mis les éléments mais si c’est vrai qu’on a joué à 11 contre 10 puis 9. On a maîtrisé notre sujet, on a eu des occasions très franches, ce n’est pas rentré, ça fait partie du football donc il faut continuer de travailler et il faut croire en nous. Ce qui est le plus dur dans le football c’est le dernier geste, parfois cela ne rentre pas c’est dur à encaisser de ne pas gagner au vélodrome surtout un match que l’on a maîtrisé, »a déclaré le milieu de terrain marseillais.

