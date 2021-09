OM : Konrad explique sa baisse de régime…

Une des nombreuses recrues estivale de l’OM, Konrad de la Fuente était au centre RLD ce mardi pour répondre aux questions des journalistes. L’ailier américain a évoqué son très bon début de saison et les derniers matches plus compliqués pour lui…

Les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire — Konrad

Interrogé sur ses belles performances lors des deux premiers matches et ses prestations plus discrètes depuis, Konrad écarte l’excuse de la fatigue physique et souligne les prises à deux régulières sur lui.

Je me sens très physiquement. J’ai un double marquage, les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire. Je dois défendre, revenir pour aider mon latéral et fermer l’intérieur en position défensive. Il y a plus d’intensité en Ligue 1, comparé à ce que j’ai connu précédemment en Espagne. » Konrad de La Fuente – source : Conférence de presse (21/09/2021)

#Konrad : « Je me sens très physiquement. J’ai un double marquage, les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire. « #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 21, 2021

#Konrad : « Je dois défendre, revenir pour aider mon latéral et fermer l’intérieur en position défensive. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 21, 2021