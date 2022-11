OM : La belle communion entre les joueurs et les supporters marseillais !

Après la victoire arrachée en fin de match face à Monaco, Igor Tudor et ses joueurs ont dédié ce résultat à Amine Harit qui s’est gravement blessé dans ce match. Avant cela, les joueurs ont fêté ces trois points arrachés avec leur public dans une belle communion.

L’OM s’est imposé au bout du suspens à Monaco dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malgré une première mi-temps clairement à l’avantage des hommes de Tudor, les marseillais ont encore vendangé au moins 4 occasions franches. C’est finalement, Sanchez qui a ouvert le score d’un superbe coup franc. Pourtant, Monaco est revenu dans la partie grâce à un penalty généreusement offert juste avant la pause. La seconde période a été bien différente, l’OM a perdu le contrôle du match et Monaco a pris l’avantage au score. La grosse blessure d’Harit a jeté un gros froid, mais finalement les olympiens ont trouvé les ressources pour égaliser par Veretout et même arracher la victoire dans les ultimes secondes grâce à la détermination de Payet passeur décisif pour la tête de Kolasinac. Le stade Louis II a explosé. Les joueurs ont fêté ce résultat avec leurs supporters après la rencontre.

Belle communion avec les supporters #ASMOM elle fait du bien celle là ! Une pensée pour le pauvre Amine Harit pic.twitter.com/iFIzy1K7mz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 13, 2022

🔊 Les Marseillais font retentir leur fameux : « Aux armes ! » dans tout le Stade Louis II ! #ASMOM #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/7IwhJpCTsy — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 13, 2022

L’OM mérite sa victoire, Monaco a été décevant.

« Cette séquence émotion de fin match avec ce but à la fin vient sanctionner 90 minutes. L’OM mérite sa victoire, Monaco a été décevant. Au vu de ce qu’il s’est passé ces dernières semaines pour l’OM, de terminer par deux victoires en battant deux gros juste avant la trêve, c’est très important pour eux mais ça va laisser quelques regrets. Cette première partie de saison aurait pu être incroyable et au final elle est mitigée à cause encore d’une dernière minute (ndrl référence à l’élimination en coupe d’Europe face à Tottenham). C’est une équipe qui est dans l’émotion. Je ne sais pas si elle pourra contrôler un petit peu mais ce qui s’est passé contre Tottenham et là contre Monaco ça résume cette équipe qui a les nerfs à vif. » Daniel Riolo – Source After Foot (13/11:2022)