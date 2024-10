Blessé avec les Espoirs lors de la dernière trêve internationale, Quentin Merlin manque cruellement au collectif de De Zerbi. Lors du dernier débat Foot Marseille, notre plateau est revenu sur cette absence préjudiciable…

Présent sur le plateau de DFM, le tiktokeur Johan Toutseul a donné son sentiment sur la blessure et donc l’absence de Quentin Merlin depuis plusieurs matches. « Pour moi Merlin c’était vraiment la tête de gondole du système De Zerbi. on ‘la vu dès les premiers matches de préparation avec ce rôle un peu hybride de latéral qui rentre un peu intérieur, c’est ce qui créait le décalage. Sa blessure elle est venu au pire moment pour De Zerbi et pour l’OM. (…) Quand Merlin s’est blessé, c’est Luis Henrique qui a joué ce rôle à l’intérieur. Merlin c’est un milieu de métier, il a une aisance technique, il joue rapidement à une ou deux touches de balles, il fait souvent les bons choix, je me langui qu’il revienne… »

A lire : Mercato OM : Ce titulaire de De Zerbi possible partant en janvier ?

Merlin c’était vraiment la tête de gondole du système De Zerbi

⚪️🔵OM : « La blessure de Merlin est venue au pire moment pour Roberto De Zerbi » @Johan_Toutseul @bastien_munez @FilholNicolas pic.twitter.com/wRMmjnW0jW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2024

Roberto De Zerbi a d’ailleurs parlé de l’absence de son latéral gauche en conférence de presse jeudi : « Je ne cherche pas l’alibi. On a perdu récemment un joueur très important. on a aussi Luis Henrique qui souffre de son absence (…) C’est dur de trouver la fluidité du jeu quand il y a autant de changement. Il y a des variables à prendre en considération. On a pas perdu à Strasbourg à cause de l’absence de Balerdi ou Merlin. Il faut qu’on fasse mieux tant dans l’aspect du jeu ou celui du comportement »

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille