OM: Ce qui rapproche Villas-Boas de son groupe !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Alvaro Gonzalez a évoqué le bonheur qu’il avait de jouer à l’OM et sous les ordres d’André Villas-Boas….

Alvaro Gonzalez est arrivé à l’OM lors du mercato d’été. Après quelques matchs, il a convaincu les supporters et le coach André Villas-Boas…

Il parle toutes les langues– Alvaro

Le défenseur espagnol s’est exprimé au micro de Téléfoot. Pour l’ancien joueur de Villareal, c’est un bonheur d’être coaché par AVB…

« On a une très bonne relation. On a la chance qu’il parle toutes les langues : espagnol, français, italien, anglais. Il peut communiquer avec tout le monde. La vérité, c’est qu’on a une très bonne relation et qu’il me fait confiance depuis mon arrivée ici, et j’ai essayé de lui rendre sur le terrain. On a déjà fait de grandes choses ensemble cette année, je suis très reconnaissant envers lui ! » Alvaro— Source: Téléfoot