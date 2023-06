OM : La clé de la réussite de Marcelino selon Denouiex !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pour l’ancien entraîneur du FC Nantes, Raynald Denouiex, l’arrivé de Marcelino à l’OM est une bonne chose, mais les joueurs devront être capable de s’adapter au système de l’Espagnol pour que cela marche.

Dans un long entretien offert à nos confrères de La Provence, l’ancien entraîneur de la Real Sociedad, Raynald Denouiex a livré son analyse sur l’arrivée de Marcelino à l’OM. Pour lui, la capacité d’adaptation du coach et de ses joueurs sera le facteur essentiel du succès de Marseille, la saison prochaine.

Avoir des joueurs aptes pour ce schéma en 4-4-2

L’ancien entraîneur de Nantes a confié son affection pour le technicien espagnol, mais il doute que tous les joueurs présents à l’OM pourront s’adapter à son système : « Son approche me plaît, j’aime bien le personnage, son discours. Dans le foot, rien n’est plus important que le jeu, mais il faut raisonner chronologiquement : d’abord, il y a les joueurs. Il aime jouer en 4-4-2, ok. Mais Marseille jouait d’une manière tellement atypique… Le 4-4-2, c’est vraiment de la zone, ce n’était pas du tout le cas la saison dernière. C’est assez facile à mettre en place, encore faut-il avoir des joueurs aptes pour ce schéma, avoir deux attaquants. C’est déjà bien s’ils récupèrent Kondogbia, il faut des joueurs qui correspondent à la philosophie. Est-ce que la quinzaine d’éléments qui resteront à Marseille sont capables de jouer en 4-4-2 ? Je suis incapable de le dire. »

🎙 Raynald Denoueix sur Marcelino : « Son approche me plaît. J’aime bien le personnage, son discours. Dans le foot, rien n’est plus important que le jeu, mais il faut raisonner chronologiquement. » 🗞 La Provence #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/3ExEJXjFBw — OM Inside (@OM_Inside) June 27, 2023

Jonathan Clauss, le crash test idéal ?

L’ancien lensois pourrait être obligé de complètement revoir son jeu, s’il veut s’intégrer dans le système de Marcelino. Pour Raynald Denoueix, Jonathan Clauss pourrait montrer la voie aux autres, en travaillant pour s’adapter à ce poste qu’il n’affectionne pas vraiment.

Selon Denoueix, l’international français a les qualités pour le faire, il ne lui faut que la volonté : « Logiquement, un gars qui joue sur le côté, quel que soit le système, peut s’adapter. Si Marcelino lui explique ce qu’il attend de lui, il doit être en capacité de comprendre. On parle d’un joueur qui a fait quelques matches en équipe de France quand même ! Défendre, c’est plus facile qu’attaquer, c’est une question de volonté. »