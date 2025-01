OM : La colère de l’avocat de Medhi Benatia !

L’avocat du directeur sportif de l’Olympique de Marseille contre-attaque après la sanction infligée à Medhi Benatia. Ce dernier a écopé de trois mois de suspension ferme, assortis de trois mois avec sursis, en raison de son comportement à la fin du seizième de finale de Coupe de France face à Lille. Une décision que son avocat a qualifiée d’ »indigne » dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Une sanction jugée « incompréhensible »

Face à cette sanction, l’OM a immédiatement dénoncé un « acharnement » et annoncé son intention de faire appel. L’avocat de Medhi Benatia, Me Mathias Chichportich, a exprimé son indignation :

« Derrière le dirigeant et l’ancien joueur, il y a un homme qui ressent aujourd’hui de la colère, de la stupéfaction et un immense sentiment d’injustice. Cette décision est indigne car incohérente et disproportionnée. Je fais ce métier depuis 15 ans, et je n’ai jamais vu un verdict aussi déséquilibré. Les valeurs du sport reposent sur l’égalité. Or, cette sanction est tout simplement incompréhensible. »

L’incident en question s’est produit en fin de match au Vélodrome, où la tension était montée autour des bancs de touche. L’altercation entre Medhi Benatia et Olivier Létang, président du LOSC, avait entraîné leur exclusion. Déjà suspendus à titre conservatoire le 23 janvier, les deux dirigeants ont finalement reçu leur sanction définitive : Benatia est suspendu trois mois ferme (plus trois mois avec sursis), tandis que Létang écope d’un mois ferme (plus un mois avec sursis).

A lire aussi : Sanction pour Benatia, surenchère pour Gouiri et nouvelle piste en défense… Les 3 infos OM de ce jeudi

Vers un recours devant le tribunal administratif ?

Le camp marseillais ne compte pas en rester là. Toujours sur RMC, Me Mathias Chichportich a critiqué la procédure :

« L’audition a été expéditive, donnant l’impression que la décision était déjà prise. L’arbitre a affirmé s’être senti menacé par Benatia ? Oui, mais comment peut-on fonder une sanction aussi lourde sur un simple ressenti, alors que les images sont claires ? Le doigt de Benatia était dirigé vers la surface de réparation, pas de manière menaçante, mais dans un but d’apaisement. C’est profondément choquant. »

L’avocat a également évoqué le quatrième arbitre, Jérémy Stinat : « Il se sent menacé par certains et pas par d’autres, ce qui interroge sur son impartialité. »

L’OM et Medhi Benatia comptent bien aller jusqu’au bout dans cette affaire : « Nous ferons appel de cette décision. La justice disciplinaire doit être équitable. Si nécessaire, nous irons jusqu’au tribunal administratif. »

L’affaire est donc loin d’être terminée, et le club phocéen semble déterminé à obtenir une révision de la sanction.

🗣️ « Cette décision est indigne. C’est profondément choquant. » 💥 Mathias Chichportich, avocat de Medhi Benatia, réagit à la lourde suspension de son client. pic.twitter.com/0UnacXx2d0 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 30, 2025

A lire aussi : Officiel Mercato OM : un nouveau départ acté !