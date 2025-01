Sanction pour Benatia, surenchère pour Gouiri et nouvelle piste en défense… Les 3 infos OM de ce jeudi

Benatia prend une grosse suspension, Rennes veut un gros chèque pour Gouiri et une nouvelle piste au poste de défenseur central gauche ! Ce sont les 3 infos OM de ce jeudi sur Football Club de Marseille !

3 mois ferme pour Benatia… 1 mois ferme pour Letang

Suite à la fin du match entre l’OM et Lille en Coupe de France et le carton rouge infligé à Mehdi Benatia, la commission de discipline de la FFF a pris sa décision concernant le directeur du football marseillais mais aussi le président du LOSC.

Selon l’Equipe, Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, a été sanctionné ce jeudi matin par la commission de discipline de la FFF, après des événements survenus lors de l’OM-Lille (1-1, 3-4 aux t.a.b.) en Coupe de France, le 14 janvier. L’ancien défenseur marseillais écope d’une suspension de trois mois ferme ainsi que trois mois avec sursis pour son comportement à la fin de la rencontre. Après avoir contesté vigoureusement auprès du quatrième arbitre l’absence de penalty en faveur de l’OM, il avait été expulsé par Clément Turpin.

Le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia et le président du LOSC Olivier Létang ont été sanctionnés par la commission de discipline de la FFF pour leur mauvais comportement à la fin d'OM-Lille, en 16es de finale de la Coupe de France.



« Benatia, déjà sous le coup d’un sursis suite à une sanction en Ligue 1 », avait écopé de six matchs de suspension en septembre dernier après un incident avec l’arbitre Benoît Bastien lors de l’OL-OM (2-3). Cette récidive a sans doute conduit à une sanction plus sévère.

De son côté, Olivier Létang, président du LOSC, a également été suspendu d’un mois ferme et d’un mois avec sursis pour un incident similaire à la fin du match. Il avait saisi le bras du quatrième arbitre pour contester le temps additionnel. Les deux responsables peuvent faire appel de leur sanction.

Rennes veut 25 / 26M€ pour Gouiri

L’OM cherche un successeur à Elye Wahi au poste d’attaquant. Après avoir exploré énormément de pistes à l’étranger le club fait le forcing pour s’offrir Amine Gouiri mais Rennes se montre particulièrement gourmand.

L’Olympique de Marseille reste déterminé à recruter Amine Gouiri, l’attaquant du Stade Rennais, malgré plusieurs propositions refusées par les Bretons. Selon le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi, le club phocéen a récemment formulé une troisième offre pour le joueur de 24 ans, évaluée à 18 millions d’euros, hors bonus. « Bien que cette somme se rapproche des attentes de Rennes, l’offre a été rejetée », sans toutefois mettre fin aux discussions.

Offre de 21M€ bonus compris pour Gouiri

Offre de 21M€ bonus compris pour Gouiri

L’OM, bien que plusieurs noms d’attaquants aient circulé dans les médias ces derniers jours, continue de privilégier Gouiri, qu’ils jugent essentiel pour leur projet. Le joueur, ancien de Lyon, est attiré par l’idée de rejoindre Marseille et de relever de nouveaux défis, mais il n’a pas souhaité entrer en conflit avec son club actuel. Les négociations sont toujours ouvertes, et les deux clubs, en pourparlers non seulement pour Gouiri, mais aussi pour Lilian Brassier, continuent d’échanger. Ce jeudi, de nouvelles discussions pourraient avoir lieu, avec l’espoir d’arriver à un accord qui satisferait les deux parties avant la fin du mercato.

Rennes veut 25M€ !

Rennes veut 25M€ !

Le Stade Rennais reste prêt à envisager une vente mais souhaite voir l’offre marseillaise augmenter davantage pour lâcher Gouiri, un attaquant dont le profil plaît à De Zerbi et aux dirigeants phocéens.

Lloyd Kelly dans le viseur pour remplacer Brassier

L’OM est en train d’exfiltrer Lilian Brassier (vers Rennes?) et va devoir recruter un défenseur central gauche avant lundi. Selon l’Equipe, la direction olympienne est intéressé par Lloyd Kelly, défenseur central de Newcastle, qui pourrait quitter les Magpies en prêt avant la fin du mercato. En concurrence avec Dortmund et la Juventus, l’OM doit se dépêcher alors que plusieurs clubs européens surveillent activement le marché des défenseurs centraux.

À l’approche de la fin du mercato, plusieurs clubs européens cherchent à renforcer leur défense centrale, et l’Olympique de Marseille figure parmi les intéressés. Lloyd Kelly, défenseur central de Newcastle âgé de 26 ans, est l’une des cibles prioritaires, aux côtés d’autres clubs comme Dortmund et la Juventus.

« Le marché des défenseurs centraux est particulièrement animé en cette fin de mercato », avec une dizaine de clubs à la recherche de renforts à ce poste stratégique. L’OM, qui doit se préparer le départ annoncé de Lilian Brassier, suit de près la situation de Lloyd Kelly. Malgré son faible temps de jeu à Newcastle cette saison (seulement neuf matchs de Premier League et treize toutes compétitions confondues), l’Anglais attire l’attention de plusieurs formations européennes. Selon des sources proches du dossier, Kelly pourrait quitter les Magpies sous forme de prêt lors des derniers jours du mercato.

Dortmund et la Juventus dans le coup

En parallèle, des clubs comme Dortmund et la Juventus sont également sur la piste du défenseur, créant ainsi une concurrence accrue pour l’OM. En Angleterre, le marché des défenseurs centraux est particulièrement actif, avec Wolverhampton toujours en discussions pour Kevin Danso de Lens, un joueur également convoité par Rennes. Le mercato hivernal pourrait donc réserver plusieurs surprises à l’OM en défense centrale.