OM : La colère froide et sans appel d’Højbjerg : « j’ai compris ! »

L’Olympique de Marseille a dû se contenter d’un match nul frustrant face à Strasbourg (1-1) ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Une rencontre qui a laissé un goût amer aux supporters et aux joueurs marseillais, en grande partie en raison de décisions arbitrales une nouvelle fois très contestables. Au terme de ce match tendu, le milieu de terrain Pierre-Emile Højbjerg n’a pas mâché ses mots pour exprimer son mécontentement, dénonçant des choix incompréhensibles, notamment autour de l’utilisation de la VAR.

S’il n’y avait pas la VAR je pourrais comprendre

« J’ai compris qu’ici on voit les choses différemment, pas de problème mais il y a des choses qui sont évidentes. Quand les choses sont évidentes et qu’en plus on a la télévision, à mon avis on ne peut pas rater des choses comme cela. S’il n’y avait pas la VAR et que l’arbitre devait prendre une décision très rapidement, je pourrais comprendre qu’il y ait parfois des erreurs humaines. Mais là, pourquoi ne pas l’utiliser ? Pourquoi Jonathan Rowe se laisserait-il tomber dans cette situation alors qu’il se présente seul devant le but ? Ce sont des questions que nous nous posons dans le vestiaire. Peut-être que vous voyez les choses différemment, mais alors, c’est à moi d’apprendre ce football, » a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’OM avant d’évoquer le reste du match et la suite de la saison :

« Sur le match, nous concédons un but un peu trop facilement, mais nous avons été l’équipe dominante et nous méritions de gagner. Nous sommes Marseille, nous visons le sommet, et même si certaines choses vont contre nous, cela ne nous détournera pas de notre chemin. Nous allons continuer à nous améliorer, et je suis convaincu que de beaux moments nous attendent ici. »

