OM : « La Commanderie? On a notre part de responsabilité »

Valentin Rongier n’est plus disponible depuis quelques semaines maintenant. Il n’a toujours pas évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli à cause d’une blessure qui l’éloigne des terrains.

C’est à nous de faire le dos rond et accepter les critiques parce qu’on n’a pas donné satisfaction — RONGIER

Dans un entretien donné à Maritima, il revient sur ces mois compliqués et plus particulièrement sur l’évènement de la Commanderie qui a marqué l’esprit des supporters et des joueurs de l’OM.

« On sait que l’OM, c’est particulier. C’est aussi pour ça que je suis venu ici. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé à la Commanderie. Chacun sait ce qu’il ne s’est pas bien passé. Nous, on a notre part de responsabilité étant donné que l’on n’a pas donné satisfaction sur le terrain. C’est l’OM avec son côté magnifique avec la saison dernière où tout le monde était avec nous parce qu’on gagnait les matchs. Et là, c’est à nous de faire le dos rond et accepter les critiques parce qu’on n’a pas donné satisfaction. Il y a beaucoup de critiques qui étaient mérités mais on a dépassé certaines limites. » Valentin Rongier – Source : Maritima (09/04/21)