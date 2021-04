OM : La réponse du staff médical !

Les absences de Jordan Amavi et Valentin Rongier s’éternisent, de quoi jeter le doute sur le staff médical de l’OM ? Ce n’est pas ce que fait Sampaoli mais face à certaines rumeur le docteur du club s’est exprimé…

Il faut tenir face à la pression des entraîneurs, être intransigeant sur les délais

En effet selon les informations du journal L’Équipe, certains joueurs ne seraient pas satisfaits de l’efficacité de la cellule médicale au club. Abdou Sbihi, le médecin du club, s’est expliqué dans la Provence : « Tout cela est révélateur du foot moderne : le coach qui pousse, des préparateurs qui exécutent et pensent connaître la pathologie. Si le médecin met un cadre et demande à tout le monde de le respecter, à la fin, il n’y a pas de rechute. Il faut tenir face à la pression des entraîneurs, être intransigeant sur les délais ». Hier Jorge Sampaoli avait expliqué les absences de Rongier et Amavi…

NOUS SOMMES REVENUS AU DIAGNOSTIC MÉDICAL — SAMPAOLI

« Amavi, Rongier… Les joueurs ont essayé de revenir à l’entraînement mais ils n’ont pas réussi donc nous sommes revenus au diagnostic médical. Nous avons dû prendre une décision pour connaitre leur retour. On espère que la prochaine fois, ce sera la bonne. Je ne dois pas envahir le domaine des médecins. Il faut que ce soit un fonctionnement collectif pour qu’ils puissent revenir. La partie récupération et la partie terrain doivent être séparés. Je laisse les médecins faire leur travail. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/04/21)