OM: La comparaison de Pau Lopez concernant Tudor et Sampaoli

De retour après avoir raté les deux premiers matchs de championnat à cause d’une blessure, Pau Lopez a répondu présent. Le portier espagnol a effectué une parade décisive alors que les deux équipes étaient dos à dos…

Pau Lopez entame bien sa saison. Auteur d’un très bon match, il a permis à l’OM de rester dans la rencontre à l’heure de jeu, en effectuant un arrêt décisif. De quoi s’affirmer comme le numéro un de l’équipe, alors que son Ruben Blanco a lui aussi fait deux belles performances. Interrogé à la fin du match, il a évoqué la transition entre Tudor et Sampaoli…

C’est complètement différent de Sampaoli– Lopez

« On a fait bon match, on a bien joué, on a eu beaucoup d’occasions. Mon arrêt ? C’était difficile. Je suis content d’être de retour sur le terrain, de gagner. C’est très important la victoire. Le style Tudor ? C’est complètement différent de Sampaoli. On doit faire ce qu’Igor veut. C’est une chose du club. Comme ça, on doit gagner plus de choses. On est content comme ça. On veut gagner. On va voir, ça fait seulement 3 matchs. » Pau Lopez– Source: Canal + (20/08/22)

L’Olympique de Marseille a recruté Ruben Blanco pour devenir la doublure de Pau Lopez. Pour le gardien espagnol, il n’est pas question d’être le second mais plutôt être dans une concurrence.

A LIRE AUSSI : OM : Clauss s’exprime sur sa relation avec Tudor et sur la réunion avec Longoria !

« Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football. Avec Pau Lopez, on se connaît de la sélection des jeunes et on a joué contre en Liga. Il m’aide beaucoup dans le vestiaire. Ce n’est pas facile pour moi, c’est ma première expérience à l’étranger » Ruben Blanco – Source : Conférence de presse (03/08/22)

#Blanco : « Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2022