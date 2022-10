OM : La condition pour jouer le titre face au PSG !

Toujours invaincu en Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison en championnat. Au fur et à mesure que les journées passent, les marseillais enchainent les victoires cruciales et sont en embuscade derrière le PSG, qui n’a que deux points de plus.

C’est aussi grâce à un mercato de folie que cette saison l’OM peut compter sur des joueurs exceptionnels. Alexis Sanchez réalise un bon début de saison et se montre à la hauteur des attentes des supporters, les pistons Tavares et Clauss surprennent par leur capacité à harceler les ailes adverses, Harit est en confiance et développe son jeu

La tactique séduisante d’Igor Tudor y est pour quelque chose : sifflé pour son premier match au Vélodrome, le coach croate a fait disparaître tous les doutes concernant la capacité de l’effectif à être régulier. Cela faisait bien longtemps que l’OM n’avait pas réalisé un début de saison aussi compétitif, le taux de remplissage du stade Vélodrome en est la preuve : OM – Ajaccio sera la 11ème rencontre consécutive qui se jouera à guichets fermés.

Paris, Lens, Lyon, Monaco : quand on aura fait ces quatre matchs on verra si on joue le titre

Cependant, il ne faut pas s’enflammer, il reste plusieurs rencontres pièges en Ligue 1 avant la Coupe du Monde, Christian Cataldo, président des Dodgers, explique.

« Il faut qu’on s’étalonne. Paris, Lens, Lyon, Monaco : quand on aura fait ces quatre matchs on verra si on joue le titre. Si on s’en sort bien, je ne vois pas pourquoi on ne le jouerait pas. » Christian Cataldo – Débat Football Marseille – 03/10/2022

A LIRE AUSSI : Pour cet ancien coach de l’OM, « les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes »