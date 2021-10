OM: La critique de Di Meco envers Payet

Auteur d’un très bon début de saison, Dimitri Payet a reçu les louanges de son coach Jorge Sampaoli en conférence de presse. Le niveau qu’a le Réunionnais en ce moment, devrait faire franchir un palier à l’Olympique de Marseille…

Dimitri Payet semble retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Jorge Sampaoli. Absent ces derniers matchs, l‘OM joue moins bien et ne gagne pas de match, de quoi lui donner une grande importance au sein de son équipe. En espérant qu’il réalise une belle performance face au FC Lorient ce dimanche au stade Vélodrome.

Eric Di Meco a exprimé sa frustration vis-à de Payet, sur les antennes de RMC, dans l’émission Moscato Show :

Il n’a pas souvent fait gagner son équipe contre les concurrents directs– Di Meco

« Dimitri Payet est là, c’est son job. Quand tu es à l’OM, et quand tu as ce genre de joueur avec un tel statut, c’est pour aller chercher des qualifications en Ligue des Champions, mais aussi des titres. Une coupe de temps en temps ça ferait pas de mal, parce que ça fait un bout de temps que l’OM n’a rien gagné. Quand on voit le début de saison de Payet et la confiance de Sampaoli, avec cette concurrence en championnat (Monaco, Lyon, etc), tu dis que c’est des joueurs comme ça qui te font basculer la saison. Et malheureusement, depuis qu’il est arrivé à l’OM, il n’a pas souvent fait gagner son équipe contre les concurrents directs. » Eric Di Meco— Source: RMC (15/10/21)

Payet, l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai pu travailler durant toute ma carrière — Sampaoli

« Je considère que Payet joue à un très haut niveau. C’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai pu travailler durant toute ma carrière. C’est le leader technique de cette équipe, je veux toujours qu’il soit présent sur le terrain. Dans une équipe jeune comme la notre, on a besoin de Payet. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (15/10/2021)

