OM: La date de retour à l’entraînement de Mandanda programmée ?

Steve Mandanda à participé à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France, de ce fait il n’a pas encore repris l’entraînement avec le collectif marseillais. Alors qu’un nouveau gardien devrait s’engager dans les prochaines heures, l’international français pourrait bientôt retrouver l’équipe dirigée par Sampaoli.

Steve Mandanda a sûrement participé à sa dernière compétition avec l’Equipe de France. Malheureusement pour lui, il a été éliminé par la petite porte avec les Bleus, après la déroute de ses coéquipiers face à la Suisse, en huitième de finale. D’après les informations de l’Equipe, le portier de l’Olympique de Marseille, devrait être de retour à l’entraînement le 19 juillet prochain, afin de batailler pour conserver sa place du numéro 1. En effet, les dirigeants olympiens, ont décidé de recruter Pau Lopez, qui devrait s’engager en faveur de l’OM dans les prochaines heures.

La concurrence est la chose la plus importante– Longoria

En conférence de presse, le président de l’OM est revenu sur la concurrence entre les deux hommes :

« Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (07/07/21)