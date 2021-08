OM : La date de retour de Milik se précise !

De retour à la Commanderie depuis la semaine dernière, Arkadiusz Milik se remet d’une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains et empêché de disputer l’Euro 2020 cet été. L’attaquant polonais est déterminé à débuter cette nouvelle saison. Son retour est espéré rapidement !

Son retour sur les terrains est attendu par de nombreux supporters, Arkadiusz Milik donne son maximum pour retrouver le reste du groupe le plus rapidement possible. De retour à la Commanderie depuis la semaine dernière, l’attaquant olympien continue de se remettre de sa blessure au genou qui l’a éloigné des terrains et empêché de disputer l’Euro 2020 avec la Pologne cet été. Après avoir prouvé en seconde partie de saison qu’il était le « grantatakan » espéré par l’OM. Auteur de 9 buts en 15 rencontres de Ligue 1, Arkadiusz Milik risque d’être une arme redoutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli cette saison.

Milik de retour la première quinzaine de septembre ?

À en croire les informations de L’Équipe, son absence ne devrait pas s’éterniser. Même s’il n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers, le staff de l’OM et le joueur espèrent un retour lors de la première quinzaine de septembre. Une chose est sure, l’attaquant polonais est déterminé a retrouvé les terrains rapidement. Cet été, il a travaillé dur et s’est attaché des services d’un physiothérapeute à temps plein pour se remettre physiquement. Sur les réseaux sociaux, le Polonais s’est également montré déterminé.

DEMAIN COMMENCE UNE NOUVELLE SAISON IMPORTANTE POUR L’OM, MêME POUR MOI — MILIK

« Demain commence une nouvelle saison importante pour l’OM. Une étape importante pour tout le monde, même pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir descendre sur le terrain dès le départ avec mes coéquipiers, mais je fais tout pour récupérer : je travaille dur chaque jour pour revenir le plus vite possible. Allez les gars ! Allez l’OM ! » Arkadiusz Milik – Source : Instagram (07/08/2021)

JE DOIS REMERCIER MILIK POUR ÇA– LONGORIA

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (08/07/21)