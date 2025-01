OM : La déclaration d’amour de Sampaoli

L’Olympique de Marseille affrontera Rennes ce samedi au stade Roazhon Park lors de la 17e journée de Ligue 1. Les Marseillais retrouveront Jorge Sampaoli, qui n’a pas oublié son aventure olympienne.

En conférence de presse, le coach argentin de Rennes, Jorge Sampaoli, est revenu sur les raisons de son départ de l’OM. Il ne cache pas son amour pour le club marseillais, qu’il n’a finalement entraîné qu’un peu plus d’une saison.

A lire aussi : Retournement pour Belahyane ? Les dernières infos sur Pogba et un chèque pour Marseille… Les 3 infos OM de ce mercredi !

« Pour moi, c’est un vieil amour, un endroit où l’on m’a beaucoup aimé, que j’ai beaucoup aimé, après c’est mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l’OM est l’une des meilleures équipes du Championnat, une équipe qui s’est très bien organisée depuis le début de saison et qui a des ambitions. Si je regrette mon choix de partir ? Il est trop tard pour avoir des regrets, j’avais choisi de partir car le club avait pris certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n’étais pas forcément d’accord et par respect pour le président, j’avais opté pour un pas de côté, » a déclaré l’ancien coach argentin de l’OM.

A lire aussi : Veiga, Belahyane, Lopez… Les tableaux mercato OM de ce 9 janvier 2025 !