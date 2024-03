OM : La déclaration forte de Benatia sur cette recrue !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Jean Louis Gasset. Plusieurs joueurs ont aussi élevé leur niveau de jeu et c’est ce que Mehdi Benatia a rappelé dans des propos rapportés par le média Le Parisien, il évoque plus précisément la prise de conscience d’Aubameyang.

Pour le Parisien, Benatia est revenu sur le cas Aubameyang : «C’est le leader technique. Avec pas grand-chose, il te fait l’accélération qu’il faut, le plat du pied bien senti, c’est ce genre de joueur qui a cette confiance, ce vécu avec une sacrée carrière derrière lui. On parle d’un top attaquant qui a marqué partout où il est passé.. Il a été un peu sifflé au début, ça l’a piqué et il a eu la meilleure réponse. Il a montré qu’il avait de grands objectifs ici. Ce n’est pas dans tous les clubs français, hors PSG, qu’on a la chance d’avoir un joueur avec ce CV. Je voulais lui donner cette conscience qu’il n’est pas un joueur normal de l’effectif (..) Tu ne peux pas te laisser abattre dans l’attitude. Aujourd’hui, il est en train de faire une très belle saison. »

L’attaquant empile les buts et va devoir confirmer lors des prochains matches d’un calendrier chargé et plus relevé…

Auteur de 23 réalisations tcc. avec l’#OM, Pierre-Emerick Aubameyang peur viser les trente buts d’ici la fin de saison. Décryptage de son probant redressement, à quelques heures du 8e de finale retour de Ligue Europa à Villarreal. #TeamOM https://t.co/PVC2PfQjBS — Xavier cdm (@XavierCDM) March 14, 2024



L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Clermont (1-5) ce Samedi soir lors des 24e journée de Ligue 1. La réaction de l’attaquant de l’OM Aubameyang au micro de Canal+. « Aujourd’hui je me suis régalé. On a su être sérieux dans le match même si tout n’a pas été parfait notamment au niveau de l justesse technique en première période. Mais après on retrouvé le rythme qu’il fallait mettre dans le match. ça fait du bien de retrouver un marseille qui gagne, qui marque des buts, c’est ce qu’on attend de l’équipe. même les rentrant on été décisifs donc c’est top. je suis content je retrouve le rythme, cela n’a pas été facile depuis le début de la saison et la saison passé où j’ai fais une saison blanche. Donc je retrouve des jambes c’est ce qui permet de faire la différence de faire des appels de presser et de marquer des buts. »