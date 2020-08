Dans un podcast avec Grégoire Margotton pour Téléfoot, Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps à l’OM, est revenu sur leur expérience à Marseille.

Guy Stephan et Didier Deschamps ont fait les beaux jours de l’Olympique de Marseille en matière de résultat. C’est le retour du succès, retour des trophées avant que le coach français rejoigne la sélection et la mène jusqu’au titre de Champion du Monde en 2018.

On a gagné des titres et des trophées. Ça ne se fait pas sans mal — STEPHAN

Guy Stéphan, son adjoint, s’est exprimé sur ces années à Marseille. Selon lui, malgré la réussite et le succès de cette expérience olympienne, ça n’a pas été de tout repos pour les deux hommes…

« On a vieilli à l’OM. Grossi pour certains même ! (rires) Didier (Deschamps, ndlr), tu ne m’en voudras pas si je dis que tu avais quelques kilos de plus à la fin de ton expérience marseillaise. Oui, le corps parle dans ces moments-là… ça reste l’OM ! L’OM, la devise, c’est droit au but ! Et on y est allé droit au but ! On a gagné des titres et des trophées. Ça ne se fait pas sans mal quoi ! Il y a différents pôles dans un Club et ça n’a pas toujours bien fonctionné. La troisième année a été très dure, très usante » Guy Stephan (Adjoint de Didier Deschamps à Marseille) – Source : Téléfoot