OM : Courbis veut voir Mitroglou et Benedetto associés !

Rolland Courbis n’enterre pas immédiatement Konstantinos Mitroglou à l’OM. Il l’a fait savoir dans le podcast consacré à l’OM produit par RMC Sport.

Pour Courbis, puisqu’il est dans l’effectif il faut se servir de l’attaquant grec ! Certes ses débuts sous le maillot olympien n’ont pas convaincu dans la cité phocéenne, mais sa présence dans le groupe, la saison prochaine, peut potentiellement apporter un plus au collectif. L’ex-coach de l’OM évoque même une association avec Dario Benedetto aux avants postes.

« Associons Mitroglou avec Benedetto »

« Un Mitroglou, qui est évidemment très moyen, qui a un look un petit peu bizarre, avec sa barbe de un mètre… donc si tu veux… c’est vrai quand tu le regardes déguisé en footballeur, j’appelle ça déguisé, tu te dis qu’est ce que c’est ? Mais les buts qu’il a pu marquer dans sa carrière, c’est pas son voisin qui les a mis. Donc si tu as une association à faire, et que tu as une chance que ça puisse marcher, au moins pendant 30 minutes, associons Mitroglou avec Benedetto. J’ai déjà vu des surprises plus énormes. »

Rolland Courbis – Source : Podacst RMC

LA STAT :

Mitroglou sort d’une saison compliquée avec le PSV Eindhoven. Le grec a pris part à seulement 18 rencontres, pour trois buts.