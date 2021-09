OM: La différence entre Bielsa et Sampaoli selon Baup

Jorge Sampaoli semble faire l’unanimité du côté des supporters de l’Olympique de Marseille. Souvent comparé à Marcelo Bielsa, ancien entraîneur marseillais, Elie Baup estime qu’il y a une différence marquante entre les deux.

Jorge Sampaoli réussit un formidable début de saison avec l’OM, tout comme son compatriote Marcelo Bielsa lors de l’exercice 2014-15. Le football prôné par les deux hommes réclame de l’énergie, et une certaine rigueur tactique. Mais pour Elie Baup, lui aussi ancien entraineur marseillais, la tactique de Jorge Sampaoli est bien plus organisé :

Il y a moins de courses dans le vide– Baup

« C’est la vraie question. On n’en parle pas assez, mais les cinq changements peuvent permettre de réguler cette dépense physique. Car, malgré tout, je trouve qu’il y a moins de courses dans le vide à haute intensité qu’avec Bielsa. Avec Sampaoli, c’est plus contrôlé, je pense que ça peut tenir » Elie Baup— Source: L’Equipe (22/09/21)

« Pour moi, c’est une comparaison exagérée. On débute à peine la saison, on ne sait pas ce qu’il va se passer pendant les prochaines semaines, avec un calendrier très chargé. Il y aura forcément des obstacles pour nous. L’OM de Marcelo Bielsa avait fait une très grande première partie de saison. On espère bien sûr faire de même, et ne pas baisser de pied en seconde partie. Cela dépendra de l’évolution de l’équipe, s’il n’y a pas d’évolution, ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra aussi voir comment cette équipe gérera les crises, car il y en aura, et là, on verra alors ce qu’elle a dans le ventre » Jorge Sampaoli— Source: Conf de presse (21/09/21)