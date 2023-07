Mercato OM : La direction prend une décision forte pour ces trois joueurs !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad De La Fuente ne devraient plus jamais porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Les trois joueurs ont été mis à l’écart et le club veut s’en débarrasser.

À l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad De La Fuente sont devenus indésirables depuis leurs retour de prêts. Les trois joueurs ont été places à l’écart du groupe, dans un loft, comme cela avait été le cas pour Rod Fanni, pendant l’époque Bielsa. Cependant, la situation dans laquelle ont été placé les trois olympiens semble définitive, ce qui n’avait pas été le cas du Martégal.

Pablo Longoria et Marcelino ont imposé des conditions drastiques à leurs lofteurs, afin de les pousser à trouver une porte de sortie, le plus rapidement possible. Le Français, l’Américain et l’Espagnol s’entraînent avec les jeunes à l’écart du groupe et des séances de Marcelino. Ces derniers n’auraient même plus le droit de se garer sur le parking des joueurs et doivent se contenter du parking des salariés.

Les trois joueurs dégoûtés par la situation

Avec l’arrivée du nouveau coach, ils espéraient tous les trois se faire une place dans le groupe pour la saison prochaine. Ils n’en ont finalement jamais eu la chance car dès leur retour à Marseille, leurs sorts étaient déjà scellés. Le board olympien ne s’est pas expliqué sur le pourquoi du comment de cette situation et n’a laissé échappé qu’un « parce qu’on en a décidé ainsi » dans les colonnes de La Provence.

Pablo Longoria va désormais devoir s’activer pour trouver une porte de sortie à ses « lofteurs » qui ne risquent pas de crouler sous les offres cet été. Les trois joueurs seraient vraiment attristés par la situation et chercheraient, désormais, eux aussi à quitter le club phocéen. Lirola souhaiterait repartir en Italie, tandis qu’Amavi pourrait rebondir en France (à Nantes), pour De La Fuente, rien n’a fuité pour le moment.