OM : La drôle de confession de Pau Lopez concernant le jeu de Marcelino !

L’OM n’y arrive pas. Les marseillais ont encore été incapables de s’imposer face à Toulouse dimanche au stade Vélodrome. Le jeu collectif tarde à se mettre en place et le portier Pau Lopez a confirmé ce sentiment en zone mixte après la rencontre.

Pau Lopez s’est présenté devant les journalistes après le match 0-0 de l’OM face au TFC, il a confirmé que les exigences de Marcelino sont difficiles à assimiler. « On a beaucoup de choses à améliorer, c’est la vérité. Soyons clairs, on ne parle pas de courir, d’efforts, tous les joueurs donnent tout, précise Pau Lopez en zone mixte. Peut-être qu’il nous manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach. Surtout défensivement mais également offensivement. Comprendre bien le jeu, chaque situation. Comme ça on va s’améliorer et jouer beaucoup mieux. C’est une question de jeu plus que d’intensité. »

On doit encore mûrir, comprendre ce qu’on nous demande, surtout dans le jeu

Pau Lopez explique que l’OM va devoir hausser rapidement son niveau de jeu. « Nous avons fini le match très fatigué, on est allé jusqu’au bout de nous-mêmes, pour aller chercher un but. On a déjà perdu beaucoup de points, même contre des équipes qui jouent plus le bas de tableau ou contre des équipes qui étaient à dix, rappelle le portier espagnol. Il y a eu des matchs très compliqués contre de très bonnes équipes. On doit encore mûrir, comprendre ce qu’on nous demande, surtout dans le jeu. Après je pense qu’on va être mieux ».

Beaucoup de choses à travailler

Enfin Pau Lopez explique pourquoi cela avait été bien plus rapide avec Tudor. « Avec Tudor, on s’est adapté plus vite. Tu devais moins penser, c’était du un-contre-un, tu prends ton joueur et c’est fini après. Le coach a travaillé beaucoup en Espagne, il est très tactique et nous demande de penser. Il faut être attentif à ce qu’il demande à chacun, comment on doit presser, comment on doit sortir chaque ballon, dans l’utilisation du ballon aussi… Il y a beaucoup de choses à travailler. »