OM : La faillite de l’animation de Villas-Boas

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul au Stade Vélodrome contre le FC Metz (1-1) ce samedi soir. L’équipe d’André Villas-Boas a de nouveau livré une prestation médiocre.

Retrouvez comme après chaque match de l’ OM la note et l’appréciation du coach olympien André Villas-Boas octroyé par la rédaction de FCM. Le manque de jeu de son équipe est une nouvelle fois pointé du doigt.

La note : 3/10

L’appréciation : Les cinq changements ont bien aidé à camoufler la faillite de son animation. Comme la semaine dernière, à deux reprises, son équipe n’a pas su créer grand chose. Comme la semaine dernière, elle a fini par être menée et comme la semaine dernière, ses changements ont rapporté un petit point. Assez miraculeux, il faut bien le dire. Plus que le système, c’est toute l’animation offensive qu’il faut revoir. L’OM ne peut pas se contenter de produire si peu, qui plus est, « à domicile »…