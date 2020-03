OM : La fausse rumeur mercato autour de Dario Benedetto !

Avant de triompher avec Boca Junior, l’attaquant de l’OM Dario Benedetto avait joué trois saisons au Mexique dont une au Club America. Des fausses rumeurs évoquaient un possible retour de l’argentin…

Au cours des dernières heures des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux au Mexique, Dario Benedetto pourrait faire son retour au Club America. Suite à la grave blessure de Nicolás Castillo et au probable départ de Roger Martinez en juin, le club serait à la recherche d’un buteur. Seulement voilà, selon le média America Monumental, un retour de Pipa n’est pas une option. Principalement en raison de la question économique, son salaire n’est pas accessible et le joueur argentin ne compte pas quitter l’Europe si vite. De plus, ce dernier s’imagine ensuite terminer sa carrière à Boca…

Le club America ne pense pas à un retour de Benedetto

¿Puede volver? Está difícil pero muchos en Coapa sueñan otra vez con @PipaBenedetto 🇦🇷¿Te gustaría?🤔💣 https://t.co/NybMmEpfRJ — América Monumental (@AmeMonumental) March 25, 2020

J’espère que je pourrai revenir à Boca un jour — Benedetto

« Pour moi c’était un rêve de jouer à Boca, être champion et jouer dans mon club de cœur. J’espère que je pourrai revenir un jour, on ne sait jamais. Je ne voulais pas quitter Boca mais je devais être égoïste avec moi-même. Je voulais réaliser mon rêve de jouer en Europe. » Dario Benedetto – source : Olé