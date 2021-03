OM : La FFF valide le calendrier de la saison prochaine !

Le calendrier de la saison 2020-2021 a connu beaucoup de chamboulements à cause de la Covid-19. Des matchs reportés, les saisons des amateurs arrêtés… Cela n’a pas été simple d’organiser cette saison. Néanmoins, le Comité Exécutif de la FFF a d’ores et déjà validé le calendrier de la saison 2021-2022.

Dans un communiqué, la Fédération Française de Football confirme s’être accordé sur un calendrier précis pour l’exercice 2021-2022. La nouvelle saison débutera le vendredi 6 août prochain.

la saison 2021-2022 déjà organisée !

A LIRE: MERCATO : « SAMPAOLI A UN CARNET D’ADRESSES POUR FAIRE VENIR CERTAINS JOUEURS À L’OM »

« La 1ère journée de la saison 2021/2022 aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 2021. Trois journées de Ligue 1 Uber Eats (J7, J16 et J19) auront lieu en semaine. La 19ème journée, programmée le mercredi 22 décembre 2021, sera la dernière journée des matchs aller et de l’année civile avant la trêve hivernale. La reprise du championnat en 2022 (20ème journée) aura lieu le week-end du 7, 8 et 9 janvier 2022. Les deux matchs de Play-offs auront lieu les mardi 17 mai et vendredi 20 mai 2022. Les Barrages Ligue 2 BKT, opposant le 18ème de Ligue 2 BKT au 3ème de National 1, ont été fixés les mardi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour) » FFF – Source: Communiqué de presse