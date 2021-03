Mercato : « Sampaoli a un carnet d’adresses pour faire venir certains joueurs à l’OM »

Jorge Sampaoli a accepté de reprendre l’OM en cours de saison et va devoir reconstruire l’effectif avec Pablo Longoria cet été. Interrogé par la Provence, Pascal Olmeta est confiant concernant le travail du technicien argentin…

Pascal Olmeta croit beaucoup en Jorge Sampaoli à Marseille. L’ancien gardien apprécie particulièrement la franchise du coach argentin et l’a expliqué à la Provence mercredi.

A lire : BON PLAN MERCATO OM : UN ATTAQUANT QUI A DÉJÀ ÉVOLUÉ SOUS LES ORDRES DE SAMPAOLI !

Sampaoli aura la franchise de dire à tel ou tel joueur « je ne te veux plus » — Olmeta

« Sampaoli peut de suite se prendre au jeu. On l’a vu sur les deux premiers matchs, il était à deux doigts de péter un câble. Il est heureux si l’OM marque, il sait discuter. On le ressent. Sampaoli est venu à Marseille, il accepte le challenge, il sait qu’il y a quelques matchs à venir, il sait ce qu’il va faire. Il sait qu’il aura la franchise de dire à tel ou tel joueur « je ne te veux plus ». Il sait qu’il a un carnet d’adresses pour faire venir certains joueurs à l’OM. De ce côté-là, je ne me fais pas de souci. Ce mec, j’en parlais il n’y a pas longtemps avec Enzo Francescoli, est passionné. Il ne peut que réussir ! » Pascal Olmeta – source La Provence (24/03/2021)