OM : La folie des abonnements… les supporters marseillais déjà bouillants !

Ce lundi 13 juin ouvre la campagne d’abonnement à l’Orange Vélodrome pour la saison 2022/2023. La campane dure jusqu’au 10 juillet pour être sûr de pouvoir assister à toutes les rencontres à domicile du club en championnat et en ligue des champions.

Un record à aller chercher ! L’année passé déjà après le Covid, la campagne d’abonnement avait fait 40.000 abonnés, cette année encore le club espère faire mieux avec la ligue des champions en plus. 19 matchs de championnats et les 3 matchs de poules de ligue des champions donc seront inclus dans l’abonnement. Cette nuit, des centaines de supporters se trouvaient devant les locaux de certains groupes de supporters, notamment celui des South Winners pour être sûr de pouvoir faire parti de l’aventure marseillaise la saison prochaine. Certains groupes de supporters sont même déjà complet à l’heure qu’il est, chez les Dodgers et les South Winners par exemple. L’année s’annonce spectaculaire dans les tribunes du vélodrome.

« Les tarifs correspondent au club et à la ville » – Direction de l’OM

Les abonnements en virages seront à 10 euros 45 par match et pour les tribunes Jean Bouin et Ganay se sera entre 18 et 63 euros par matchs. Le tout payable en 10 fois sans frais jusqu’au 30 juin. Pour s’abonner priorité aux habitués jusqu’au 24 juin puis ouverture de l’abonnement pour tout le monde. Il y aura ensuite pour les abonnés un tarif moitié prix pour la suite du parcours en Ligue des Champions et les matchs de Coupe de France, de quoi permettre à tout le peuple marseillais de venir soutenir le club la saison prochaine.

𝗣𝗥𝗘𝗧 𝗔 𝗘𝗠𝗕𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝟮𝟮_𝟮𝟯 ? 🚨💥 Profitez d'une priorité sur votre abonnement jusqu'au 24 juin 🌋 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 13, 2022

Devant le local des SW . — Grandes Zoreilles 🇸🇴 (@Ber13014) June 13, 2022

🚨 Rappel campagne d'abo : – Dodgers COMPLET

– South Winners COMPLET (en comptant ceux qui attendent depuis hier) – CAOM En ligne (pas d'infos de quand ça ouvrira) – MTP local ouvert demain à 12h – CU84 Local ouvert le 25 juin – Fanatics Local ouvert le 22 Juin — OM BILLETS 🎟️ (@biloEntraide) June 13, 2022