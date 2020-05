OM: La folle anecdote sur Taiwo lors de la célébration du titre en 2010 !

Lors de la célébration du titre en 2010, Yves Chimento était le chauffeur du bus impériale de la délégation officielle du club. Il raconte une anecdote peu surprenante sur Taiwo…

L’homme s’est exprimé sur la Provence, il se remémore deux moments inoubliables :

Taiwo voulait conduire le bus– Chimento

« Je me souviens de deux journées fantastiques, avec une foule impressionnante à chaque fois. On avait dû mettre 3 heures pour aller du Centre Bourse à la mairie la première fois ; la seconde, c’était très animé également. Il fallait faire attention, on était encadré par la police, la foule autour se précipitait, il y avait des fumigènes. Guy (Cazadamont) était à côté de moi et s’occupait de tout. On allait doucement, doucement, doucement, en première ; en haut ça gesticulait, ça tapait, le bus bougeait presque. Taiwo voulait conduire le bus, prendre le volant, je ne pouvais pas. J’ai juste reculé le siège pour qu’il s’assoie sur mes genoux et il a tenu le volant un mètre ou deux. » Yves Chimento— Source: La Provence