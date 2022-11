Ex OM : La folle sortie médiatique de Nasri sur 2010 !

Consultant sur Canal + après l’arrêt de sa carrière, Samir Nasri a raconté son bonheur de voir l’Equipe de France s’écrouler à Knysna en 2010.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri a eu une histoire douloureuse avec l’Equipe de France. Milieu offensif de grande qualité, il n’a pas réussi à avoir l’influence qu’il méritait sous le maillot des Bleus alors que des grands espoirs étaient posés en lui.

Knysna ? Comment j’étais content — Nasri

Sur Canal + ce dimanche, l’ex joueur de Manchester City a expliqué qu’il avait mal vécu ses non sélections avec l’Equipe de France en 2010 et en 2014 pour jouer les Coupes du Monde. Seulement, il raconte aussi comment il a rapidement retrouvé le sourire avec la compétition en Afrique et la fameuse histoire du bus.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Il y a eu un truc de pas clair ! »

« Je voulais jouer une Coupe du Monde. (…) En 2014, là je devais y être, et quand je l’ai vue (la liste de Deschamps), ça m’a fait mal. (…) En 2010, c’est la première Coupe du monde en Afrique, c’est symbolique. En 2014, c’est au Brésil, le pays du football. Dans ma tête je me voyais déjà là-bas. Knysna ? Comment j’étais content. En 2010, j’étais à Las Vegas, ils ne parlent pas de football aux États-Unis. Un matin, je me lève, j’allume la télé, je vois un bus et les titres « the french national team is going on strike ». Et le sourire m’est revenu. (…) Je me suis dit que c’est une bénédiction que je n’y sois pas allé, mais avec le recul, c’est quand même un regret de ne pas avoir joué une Coupe du Monde » Samir Nasri – Source : Canal + (20/11/22)