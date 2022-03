OM : La folle stat’ qui fait entrer Pau Lopez dans l’histoire marseillaise !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre sur le score de 4-1 grâce à Gerson, Milik, Harit et Ünder… Pour le dernier but du Turc, le gardien Pau Lopez a été décisif ! Une stat qui le fait entrer dans l’histoire du club.

Match incroyable de l’Olympique de Marseille ce dimanche à Brest ! Les Olympiens ont pris les trois points, récupérer leur deuxième place avec l’OGC Nice et surtout montré que le jeu était de retour sur le terrain.

Dans cette rencontre, un fait rare s’est produit. Après le troisième but des Marseillais, le Stade Brestois a égalisé. Ünder est entré en jeu et a collé son côté droit comme à son habitude. Sur une relance de Pau Lopez, le Turc a réussi à se démarquer.

A la limite du hors-jeu, l’ancien joueur de l’AS Roma a filé seul vers le but, a éliminé le gardien de Brest et s’est offert le 4e but des Marseillais pour reprendre la 2e place, à égalité parfaite avec l’OGC Nice. Ünder a donc marqué sur une passe décisive du gardien Pau Lopez…

Le dernier gardien a faire une passe décisive c’était Mandanda il y a 10 ans jour pour jour !

Un fait rare qui permet au portier espagnol de rentrer dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Autre fait exceptionnel : la date à laquelle le dernier but a été marqué sur une passe décisive d’un gardien de l’OM était il y a 10 ans jour pour jour.

En effet, le 13 mars 2012, Steve Mandanda trouvait Brandao en toute fin de match de Ligue des Champions face à l’Inter Milan… Exactement 10 ans avant, jour pour jour. Comme un symbole, il semblerait que le flambeau soit passé entre les deux portiers.

Mandanda profite tout de même des matchs de Conference League pour reprendre un peu de temps de jeu ces dernières semaines. Il devrait être titulaire ce jeudi à Bâle pour le match retour des huitièmes de finale de la nouvelle compétition de l’UEFA.