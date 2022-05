OM: La frustration de Rongier !

Hier soir, l’OM n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de Conference League contre le Feyenoord (0-0). Une immense déception pour les supporters olympiens qui rêvaient d’une nouvelle finale européenne et aussi pour les joueurs qui sont frustrés par cette double confrontation. Après le match, Valentin Rongier s’est montré très déçu.

Une immense déception. Alors que le Vélodrome était prêt à s’enflammer hier lors de la demi-finale retour de Conference League, l’Olympique de Marseille n’a pas su trouver la faille pour battre le Feyenoord Rotterdam et se qualifier. Désormais, il va falloir se concentrer sur le championnat où les phocéens sont deuxième et doivent le rester pour se qualifier pour la LDC. Il reste trois journées aux hommes de Sampaoli pour arracher ce podium.

Le sentiment d’être aussi bons voire meilleurs que cette équipe sur les deux matchs- Rongier

C’est bien le sentiment de frustration qui va ressortir pour les marseillais sur cette double confrontation. Un match aller où ils perdent sur une erreur de Caleta Car, des grosses occasions manquées par Bamba Dieng, un adversaire poussé par son public, l’OM misait énormément sur ce match retour au Vélodrome. Au final, un match sans saveurs où les marseillais ont perdu Payet sur blessure et où les attaquants olympiens n’ont pas su se procurer beaucoup d’occasions pour renverser ke cours de cette demi-finale. Après le match, Valentin Rongier s’est montré très frustré du scénario de ce match :

« Ce n’est pas que le 0-0 qui est frustrant, c’est qu’on a le sentiment d’être aussi bons voire meilleurs que cette équipe sur les deux matchs. Ça fait partie du football. Ce soir je pense qu’on a tout donné, on a lâché beaucoup de forces sur le terrain. Malgré ça, on n’a pas réussi à marquer ce but pour aller en prolongation et ce deuxième pour se qualifier. » Valentin Rongier – Source : Canal+ (05/05/2022)

Rongier s’estime meilleur que Feyenoord sur le retour !

Si on attendait que les marseillais emballent le match, ces derniers ont plutôt joué la prudence. Un choix qu’à justifié Valentin Rongier au micro de Canal par la crainte de se faire contrer. Malgré ce jeu timoré, l’ancien milieu nantais estime qu’il y avait la place pour passer et que lui et ses coéquipiers étaient meilleurs sur cette confrontation :

« On est tombés face à une équipe bien en place. Ils n'ont pas eu tant la maîtrise que ça sur ce match. On a poussé mais on avait un petit peu peur des transitions. Il fallait aussi ne pas partir à l'abordage, ne pas faire n'importe quoi. On l'a vu dans les 15 dernières minutes, quand on partait un peu tous vers l'avant, on a bien failli prendre un but. » Valentin Rongier – Source : Canal+ (05/05/2022)