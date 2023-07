OM : La grande décision prise par Payet pour son avenir !

Dimitri Payet n’a pas vécu une saison facile avec l’Olympique de Marseille… Pourtant, le numéro 10 ne se démonte pas ! Il veut rester à Marseille !

En fin de contrat en juin 2024, Dimitri Payet n’a plus qu’une saison à jouer à l’Olympique de Marseille avant de passer dans les bureaux comme convenu sous Jacques-Henri Eyraud ! Malgré une saison compliquée où il n’a que très peu joué, le milieu offensif de 36 ans ne réfléchit pas un départ !

Comme l’explique le journal L’Equipe dans son édition du jour, Dimitri Payet ne regarde pas les offres qu’il reçoit des clubs étrangers et se dit prêt à jouer dans l’équipe de Marcelino. Le coach espagnol envisagerait d’ailleurs de l’utiliser en tant que numéro 10 dans un 4231, système qu’il affectionne !

On veut une équipe organisée, équilibrée, dynamique, attractive

En conférence de presse, Marcelino s’est exprimé sur ses préférences tactiques et au niveau du dispositif qui sera mis en place. « On est un groupe de travail qui travaille ensemble depuis longtemps. Nous avons une vision claire de ce qu’on veut travailler et comment on va s’y prendre. On veut une équipe organisée, équilibrée, dynamique, attractive. C’est quelque chose de commun avec l’OM. On espère qu’en gagnant des matchs on pourra les rendre fiers. »

#Marcelino : « Notre organisation dépendra des joueurs. Ce ne sera pas très éloigné du 442. On pourra passer en 4231 aussi. On verra au niveau des profils. On peut aussi jouer en 433. On ne changera pas notre système tout le temps par rapport aux adversaires. » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023

« Notre organisation dépendra des joueurs, a ajouté le coach devant les journalistes. Ce ne sera pas très éloigné du 442. On pourra passer en 4231 aussi. On verra au niveau des profils. On peut aussi jouer en 433. On ne changera pas notre système tout le temps par rapport aux adversaires. (…) Dans le foot, je respecte toutes les idées mais le plus important est que tous les joueurs s’identifient à mon jeu. Par exemple, il n’y aura pas de marquage individuel, 80% des matchs se joueront avec une défense à 4 avec un marquage en zone. Le contre pressing, j’adore. »