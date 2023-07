Mercato OM : Un coup dur pour une piste estivale de Longoria !

Les recrues à l’Olympique de Marseille se font attendre ! Selon les médias espagnols, les Marseillais ont bien coché le nom de Thierry Rendall Correia mais la piste tarde à se concrétiser à cause de la somme réclamée par Valence !

L’Olympique de Marseille doit absolument se renforcer, surtout sur le poste de latéral où il y a de gros trous dans l’effectif après les départs de Tavares, Kolasinac et Kaboré. L’OM apprécierait le profil de Thierry Rendall Correia comme l’expliquaient plusieurs médias dont Foot Mercato. Radio Valencia détaillait ce samedi que la somme réclamée par le club espagnol dépassait ce que voudrait aligner l’OM.

La direction marseillais n’entend pas mettre un aussi gros chèque pour attirer le joueur de Valence. Les Espagnols réclameraient une grosse somme alors que l’OM ne voudrait pas dépasser les 4,3 millions d’euros d’après le média valencian. Comme le rappelle Foot Mercato, le club espagnol avait aligné 12 millions d’euros en septembre 2019 pour attirer le joueur venu du Sporting Lisbonne.

EN MARCHA @SERDepValencia con @AlemanSER 🦇Mercado de FICHAJES🦇

‘El @OM_Officiel tantea a Thierry pero no está dispuesto a pagar más de los 4,3 millones que quedan de amortización’ 🐦EN DIRECTO en TWITTER👇🏽https://t.co/lwdzwrDeiH — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) July 6, 2023

Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison

« Il faudra faire quelques changements, on aura besoin de profils différents, expliquait Marcelino lors de sa présentation, mardi dernier. Ça fait un moment qu’on en discute. Tout le monde veut un effectif bouclé le plus rapidement possible mais dans le football d’aujourd’hui c‘est impossible. Je ne sais pas si je suis malchanceux mais ça ne m’est jamais arrivé dans ma carrière. Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison.«

On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation

« La saison dernière rappelez-vous quand sont arrivés les recrues, déclarait Longoria mardi dernier lors de la présentation du coach. La même question revenait lors des premiers jours de l’entraînement. Il y avait peu de joueurs dans l’effectif. Le groupe travaille dur avec beaucoup de conviction et de stratégie dans le marché. Avec les barrages de la Ligue des champions la situation idéale est d’anticiper le plus tôt possible pour donner au coach la possibilité de travailler avec un effectif le plus large possible. On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation et en faisant les opérations au bon moment.«