OM / Lyon : Riolo d’accord avec Aulas sur un point, mais…

Le président de Lyon Jean Michel Aulas n’a toujours pas digéré l’arrêt du championnat. Il ne compte pas lâcher l’affaire et envisage clairement des recours juridiques. Le journaliste Daniel Riolo lui a répondu sur son compte Twitter :

Initialement, Jean Michel Aulas s’était positionné sur une annulation pur et simple de la saison. Ce qui aurait directement envoyé son club en Ligue des champions la saison prochaine alors que l’équipe de Rudi Garcia compte 16 points de retard sur la seconde place occupée par l’OM. Le président lyonnais a ensuite milité pour que le championnat aille à son terme. Alors que la LFP a annoncé la fin de saison, JMA ne veut pas lâcher le morceau… Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a évoqué sur son compte twitter l’attitude d’Aulas ces dernières semaines :

pourquoi JMA n’a pas été aussi déterminé plus tôt au lieu de vouloir saison blanche

« Donc JMA pense qu’il fallait pas arrêter la L1 ou prendre son temps ( je suis d’accord) et il attaque la LFP qui pense idem. Mais c’est le Gouvernement qui a décidé face à un monde du foot désorganisé. Et pourquoi JMA n’a pas été aussi déterminé plus tôt au lieu de vouloir saison blanche ? » Daniel Riolo Source : Twitter

