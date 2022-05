OM : La grosse colère de Di Meco à l’encontre de Sampaoli !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco n’a pas manqué l’occasion de fustiger Jorge Sampaoli concerant sa gestion du cas Arek Milik.

L’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco ne comprend pas que Jorge Sampaoli puisse se passer d’un buteur comme Arek Milik. Il a ainsi poussé un coup de gueule à ce sujet sur les ondes de RMC dans l’émission le « Moscato Show ».

🗣️💬 « À l’OM, on a eu des attaquants catastrophiques. Le mec est 23 fois titulaires, il met 20 buts. En coupe d’Europe, il met 8 buts. Avec tout ça on m’explique qu’il doit rester sur le banc. On est des génies dans ce pays ! » La colère de Di Meco sur les détracteurs de Milik ! pic.twitter.com/DFYD5UOIoD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 3, 2022

« Ce débat sur Milik je ne le comprend pas. À l’OM, on a eu des attaquants catastrophiques. Il arrive du Napoli avec des blessures, on se dit c’est un miracle si on récupère. Il va se refaire une santé chez nous et il partira dans un grand club. Et quand on l’a chez nous on le traite mal… Un attaquant de pointe il faut qu’il joue, c’est un poste trop important. Le mec est 23 fois titulaires, il met 20 buts. En coupe d’Europe, il met 8 buts. Avec tout ça on m’explique qu’il doit rester sur le banc pour le match retour contre Feyenoord alors qu’il y a une place en finale à joueur. On est des génies dans ce pays ! » Eric Di Meco – Source RMC Sport

Récemment l’attaquant de l’OM Arek Milik avait évoqué son avenir dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial :

J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM

« Je pense que l’OM est un très bon club, bien organisé. C’est un club à très gros potentiel, il n’y a qu’à voir le stade toujours plein à craquer avec des fans passionnés. Tout ce qu’il nous manque, c’est des résultats sur le terrain. J’espère qu’on sera bientôt là où l’on veut être. Je m’attendais à trouver ce type de club avant de venir, Pablo m’avait très bien tout expliqué. Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. C’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mériter sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. » Arkadiusz Milik – Source : Onze Mondial (07/04/2022)