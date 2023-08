OM : La grosse émotion d’Amine Harit pour son retour au Vélodrome

Amine Harit a été ovationné par le public marseillais pour son grand retour au Stade Vélodrome ce mercredi lors du dernier match de préparation face au Bayer Leverkusen (1-2).

Huit mois après son entorse des ligaments croisés du genou gauche contre l’AS Monaco où ses cris résonnent encore sur la pelouse du Stade Louis-II, le Marocain de l’Olympique de Marseille a savouré son entrée en cours de jeu (73e) pour son retour à l’Orange Vélodrome. « Surpris, oui et non, je m’y attendais un peu. Très heureux. C’était un accueil magnifique, avec beaucoup d’émotions et de fierté » a-t-il livré. Je suis très content d’avoir pu rejouer. J’ai beaucoup bossé, je me sens bien. J’étais prêt à jouer un match de ce niveau, il reste encore quelques détails. Ça va revenir en enchaînant les matchs ». a-t-il ajouté.

« C’était dur mentalement, ça m’a gâché une saison »

Le meneur de jeu est revenu sur cette période très délicate où il a également du faire une croix sur la Coupe du Monde avec le Maroc, auteur d’un parcours historique au Qatar (élimination en demi-finale face à la France). « J’ai eu beaucoup de soin, de travail physique, il faut recommencer à zéro, je n’arrivais même plus à poser le pied par terre » a confié le milieu olympien.

« C’était dur mentalement, surtout que c’était dans mon meilleur moment, ça m’a gâché une saison, que ce soit par rapport à l’OM où la Coupe du Monde. Ce sont des étapes qui forgent, je suis prêt à tout affronter. Je vais revenir encore plus fort qu’avant. Je suis rassuré, je savais que j’allais être prêt. On va continuer à bosser pour revenir au top » a-t-il poursuit.

L’ancien nantais a évoqué le nouveau système de jeu mis en place par Marcelino en rappelant son rôle hybride. « On joue dans un nouveau schéma. À gauche, à droite, en soutien de l’attaquant… Je peux évoluer à plusieurs postes. Mon poste de prédilection c’est dans l’axe mais je suis apte à m’adapter » a-t-il conclu.