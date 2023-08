OM : La grosse mise en garde de Rothen à Jonathan Clauss

Après sa déclaration, Jonathan Clauss a essuyé quelques critiques dans les médias. Jérôme Rothen prévient le latéral qu’il doit faire plus attention à ses prises de parole.

« Depuis que je suis arrivé ici, j’ai l’impression que l’on se bat contre tout et contre tout le monde. Ce sont des coups du sort dans un match, c’est un poteau qui aurait pu rentrer et qui sort. Oui, il y a de la malchance, de la malédiction, il y a de tout, mais moi, je vois beaucoup de positif, de concentration et d’application. Il y a beaucoup de bonnes choses. À un moment donné, cela va payer », c’est ce qu’a déclaré Jonathan Clauss au micro de Canal + il y a quelques jours. Une prise de parole et de position qui a forcément fait parler dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC dans son émission. L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco a notamment ciblé les moments où un joueur de football doit parler de certains sujets et où les dirigeants doivent prendre la parole pour défendre l’institution.

⚪🔵 Les Marseillais sont-ils vraiment seuls contre tous comme l’affirme Jonathan Clauss ? 🎙 @RothenJerome : « Non ce n’est pas vrai, l’OM est un grand club français et est respecté. Sur une saison, ça s’équilibre. » pic.twitter.com/vzklkKJsRb — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) August 29, 2023

« Je voulais me chauffer gentiment contre Jonathan Clauss qui est quelqu’un que j’apprécie. Je pense qu’il ne faut pas oublier que quand on est un joueur à l’OM ou au PSG, il faut faire attention à comment on se plaint. Ce que l’on explique sur les mauvais résultats, la façon d’évoluer dans son équipe, dans la politique du club. Il faut faire attention parce que tout est analysé, déformé, et on a l’impression que tu passes ton temps à te plaindre plus qu’autre chose. Je reste focus sur le terrain. Les deux matchs face au Pana, on ne peut pas dire que l’OM a été vernis avec l’arbitrage. Mais c’est sur la scène européenne. En France, il y a eu en effet des erreurs l’an dernier, la grosse c’était à Lens. On ne sait pas ce qui se serait passé si ce but avait été accordé à Alexis Sanchez et si l’OM avait fini 2e avec la LDC au bout. On ne parlerait même pas du Pana. A Metz, c’est une aberration ce qui s’est passé. Ils ont raison les dirigeants d’accentuer sur ça. Mais les dirigeants, ce ne sont pas des joueurs. Lui il est en dehors de tout ça. Il a juste à analyser ses matchs »