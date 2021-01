OM : La grosse polémique déclenchée par Florian Thauvin !

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir lors du Trophée des champions face au PSG (2-1). Si Florian Thauvin a été l’un des meilleurs olympiens sur le terrain, l’attaquant de l’OM a déclenché la colère des supporters marseillais en échangeant son maillot avec la starlette du Paris Saint Germain Kylian Mbappé à la mi-temps du match.

Florian Thauvin est au cœur d’une grosse polémique. Tout a commencé par un gros câlin. Un groupe câlin avec « Kylian », juste avant le coup d’envoi du match entre Marseille et Paris. Une accolade chaleureuse entre Florian Thauvin captée par les caméras de Canal + dans le rond central. L’attaquant de l’OM ensuite franchi la ligne jaune et déclenché la colère des supporters marseillais en échangeant son maillot avec la starlette du Paris Saint Germain à la mi-temps de la rencontre au moment de retourner dans le vestiaire.

Cette scène également filmée par la chaîne cryptée a déclenché une avalanche d’insultes et de critiques à l’encontre de celui qui portait le brassard de capitaine lors de la seconde période après la sortie de Steve Mandanda. Les deux joueurs sont certes amis en dehors du terrain, mais comment Florian Thauvin qui connaît parfaitement cette ville et ses supporters ne peut-il pas comprendre que de tels gestes face à un rival historique sont strictement interdits quand on porte le maillots de l’OM ?

Mdrrr donc Mbappe a prit le maillot de Thauvin juste pour la story de Neymar pic.twitter.com/hPYoFHzTyq — 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗘 🇧🇷 (@neymartisteee) January 13, 2021

Thauvin est la preuve vivante qu’on peut jouer à l’OM depuis plusieurs années sans rien y comprendre. il aura au final plus marqué les feuilles de stats que les cœurs olympiens et l’histoire de l’OM. l’erreur aura été de ne pas l’avoir vendu au bon moment. — Le Corbeau Phoceen © (@OM_corbeau) January 13, 2021