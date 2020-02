OM : La jolie talonnade de Marley Ake à l’entrainement…

Auteur d’une bonne entrée en jeu dimanche face au LOSC, Marley Ake est un peu au centre de l’actualité olympienne cette semaine. L’OM en remet en couche en publiant un but du jeune attaquant…

« Marley a changé le match ce soir ». André Villas-Boas avait clairement apprécié l’entrée en jeu de son jeune attaquant à la place de Sakai pour passer dans un 4-2-3-1 plus offensif. Depuis, le jeune et sérieux Ake est encensé en comparaison au talentueux Isaac Lihadji. Une comparaison entre les deux joueurs par le clan Lihadji (Maoulida vs Di maria) a même agité les réseaux sociaux avec une réponse de l’ancien buteur Toifilou Maoulida…

L’OM vient de publier une jolie talonnade du jeune Ake histoire de prolonger la hype autour de son jeune attaquant…

Cette finition de Marley Aké 😍🔥 pic.twitter.com/daEualAGwV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2020