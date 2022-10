OM : La justification ridicule du président du Sporting après la double défaite !

L’Olympique de Marseille a créé la surprise en remportant ses deux rencontres face au Sporting en Ligue des Champions. Face à la presse portugaise, le président du club portugais a sorti une excuse ridicule…

En Ligue des Champions, l’OM a mal commencé avec deux défaites mais s’est bien repris en gagnant sa double confrontation face au Sporting ! Face à la presse portugaise cette semaine, le président du club portugais a donné une justification totalement infondée pour expliquer les deux défaites de son club.

Il était tout à fait normal que le Sporting perde–Varandas

« Le club que nous avons affronté deux fois de suite investit sérieusement pour combattre l’hégémonie du Paris Saint-Germain (France) et a plus du double de la masse salariale du Sporting. Quand on parle de ces deux défaites, que tout le monde voyait derrière, avec des situations complètement atypiques et inattendues, il était tout à fait normal que le Sporting perde. Si une équipe avait la responsabilité de gagner, c’était Marseille et non le Sporting. Je crois que le Sporting avait la capacité de gagner les deux matchs si c’était à 11 contre 11, mais il faut être sérieux et rationnel dans les analyses. Dans cette Ligue des champions, le Sporting a remporté sa première victoire de l’histoire en Allemagne, puis nous avons battu l’une des meilleures équipes du monde, les quatre premières de la Premier League. Ensuite, nous avons eu deux matchs contre une équipe très forte, dans lesquels il y a eu des événements complètement atypiques qui nous ont empêché de discuter de ces matchs. » Frederico Varandas (président du Sporting) – Source : Conférence de presse (15/10/22)