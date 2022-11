OM : La Juventus veut recruter Longoria !

Selon les informations du site Foot Mercato la Juventus songerait à Pablo Longoria, le président de l’OM, pour lui confier un poste opérationnel qui reste encore à définir, Dans l’entourage proche du dirigeant espagnol on nie toutefois tout contact avec la Vieille Dame.

« Pablo pourrait être flatté que la Juventus pense à lui. C’est son club, il lui doit sa carrière et ce qu’il fait aujourd’hui, mais un départ de l’OM n’est pas du tout à l’ordre du jour » glisse l’entourage du président de l’OM au site FootMercato

Nous sommes dans un processus de fondations très fort — Longoria

Au cours d’un entretien accordé à Marca cette semaine le président de l’olympique de Marseille expliquait qu’il aurait du mal à diriger un autre club après une telle expérience : « Ici le football se vit de manière très intense, que ce soit au club mais aussi à l’extérieur, et tout cela amène une pression de résultats. Marseille et les supporters représentent la passion pour le football. Nous sommes dans un processus de fondations très fort. Je pense que cela sera très difficile de trouver une motivation aussi forte que celle que j’ai actuellement dans ce club, avec cette pression et ces supporters ».

