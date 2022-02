OM : La liste des joueurs pour la Ligue Europa Conférence (avec un absent surprise)

L’OM affrontera Qarabag lors des barrages de Ligue Europa Conférence jeudi 17 février. Le club phocéen a communiqué la liste des joueurs qui prendront part à la compétition.

L’OM a hérité du club azéri pour les barrages de Ligue Europa Conférence. Dans un premier temps, les Phocéens recevront Qarabag le 17 février prochain puis ils se rendront en Azerbaidjan pour disputer le match retour le 24 février. Dirigeants et joueurs l’ont fait savoir, ils n’ont qu’une seule ambition : aller au bout de cette compétition.

Après une première partie de saison plutôt réussie, Jorge Sampaoli compte faire tout son possible pour que l’OM rayonne en Europe. Le technicien argentin a renforcé son effectif avec les arrivées de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac. Deux joueurs qui permettront d’apporter leur expérience pour disputer cette compétition.

Luis Henrique absent

À travers le site de l’UEFA, l’OM a communiqué la liste des joueurs qui seront présents pour prendre part aux rencontres de Ligue Europa Conférence. Les deux recrues intègrent logiquement le groupe tandis que Jordan Amavi (prêté à Nice) et Luis Henrique ont été retirés.

La liste de l’OM en Ligue Europa Conférence :

– Gardiens : López, Mandanda

– Défenseurs : Saliba, Álvaro, Kamara, Balerdi, Peres, Ćaleta-Car, Kolašinac, Lirola

– Milieux : Guendouzi, Harit, Gerson, Rongier, Gueye

– Attaquants : Milik, Payet, Dieng, Bakambu, Ünder, de la Fuente

La Ligue Europa Conférence est une compétition difficile, intéressante et ouverte – Pablo Longoria

Après le tirage au sort des barrages de Ligue Europa Conférence en décembre dernier, Pablo Longoria avait fait savoir qu’il espérait que ses joueurs se donneront au maximum pour accéder aux prochains tours de la compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)