OM: La mairie invite « les supporters marseillais à ne pas aller au match retour en Grèce »

Dans un match qui a été marqué par les nombreux affrontements entre les supporters grecques et marseillais, la veille et le jour du match, l’OM s’est imposé (2-1) face au PAOK. Une victoire importante dans un vélodrome bouillant mais dans un contexte de violence qui est venu entacher cette belle soirée. L’adjoint aux sports de Marseille, Sébastien Jibrayel a regretté cette escalade de violence et prévient les supporters marseillais en vue du retour.

On s’y attendait, ça n’a pas manqué. Hier, malgré la victoire de l’OM face au PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller de Conference League, on parlait surtout après le match des incidents survenus entre supporters du PAOK et les ultras marseillais. Déjà la veille et la journée du match, l’ambiance était très chaude un peu partout dans la ville et les deux camps se sont confrontés à de multiples reprises dans les rues de Marseille.

Des tensions qui se sont poursuivies à l’heure du match autour et dans le stade avec des jets de fumigènes et des sièges arrachés. On a même craint au pire quand le speaker a pris la parole à quelques minutes du coup d’envoi pour appeler les supporters marseillais au calme et à ne pas réagir aux provocations. Une situation quasi similaire à celle vécue contre Galatasaray que Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports à la mairie de Marseille a tenté d’analyser :

« la fête a été gâchée »(…) Je suis énervé contre l’UEFA qui a autorisé le déplacement de ces supporters, connus de tous qu’ils sont très dangereux. Ils n’auraient jamais dû être là.certains sont venus dans un état d’esprit de venir supporter leur équipe et pas pour casser mais d’autres sont venus, des hooligans, pour frapper les marseillais, donc après c’est normal qu’on ait aussi des supporters qui aiment la riposte. » Sebastien Jibrayel – Source : France Bleu Marseille (08/04/2022) L’adjoint aux sports conseille aux supporters marseillais de ne pas se déplacer en Grèce !

La tension palpable entre les supporters a eu des répercussions sur le terrain et les deux équipes. Si aucun incident majeur a été à signaler entre l’OM et le PAOK durant le match, l’électricité était toujours présente après le match et la déclaration de l’entraineur du PAOK Salonique est venu rajouter de l’huile sur le feu :

Une phrase lourde de sens qui a fait énormément réagir le monde du football et sur laquelle Sebastien Jibrayel a souhaité revenir tout en invitant à la prudence :

« J’invite les supporters marseillais à ne pas aller en Grèce ou d’être très prudents. Ces menaces de l’entraineur ne sont pas à l’image de ce que nous aimons : le sport et la fête. » Sebastien Jibrayel – Source: France Bleu Marseille (08/08/2022)