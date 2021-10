OM: « La meilleure première mi-temps que l’on ait fait! »

L’OM a réussi une belle première mi-temps face à la Lazio dimanche et a résisté lors du second acte. Le portier Pau Lopez a été décisif et s’est exprimé en conférence de presse d’après match…

Je pense que c’est un bon point — Lopez

« Non je n’ai pas parlé avec des joueurs de la Roma du match contre la Lazio. Mon erreur sur le but d’Acerbi dans le derby ? C’est du passé, j’ai arrêté d’y penser. Je n’ai pas entendu les cris de singe contre Dieng. J’ai entendu des sifflets contre lui. Comme contre moi et Under parce qu’on a joué à la Roma. Non je ne me suis pas senti invincible. Aucun joueur ne devrait se sentir comme ça. C’était beau de revenir ici, de jouer contre la Lazio, c’était un peu comme un derby. Ce match est différent des deux premiers nuls en Europa League. Il y avait surtout de la frustration sur le premier match à Moscou. On était venu pour les 3 points, je pense que depuis que je suis ici c’est la meilleure première mi-temps que l’on ait fait. On était un peu fatigués sur la fin donc au final, je pense que c’est un bon point. » Pau Lopez – source : Conférence de presse (21/10/2021)

Pau Lopez : « On était venu pour les 3 points, je pense que je suis ici la première mi-temps est la meilleure que l’on ait fait. On était un peu fatigués sur la fin donc au final, je pense que c’est un bon point. » #LAZOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021

Pau Lopez : « Non je ne me suis pas senti invincible. Aucun joueur ne devrait se sentir comme ça. C’était beau de revenir ici, de jouer contre la Lazio, c’était un peu comme un derby. » #LAZOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021

Important avec Duje… Pau Lopez a beaucoup progressé — Sampaoli

A LIRE AUSSI : OM : Un supporter parisien s’inquiète sérieusement pour le déplacement à Marseille !

« Je pense que c’était un bon match face à une bonne équipe. Il nous laisse de l’espoir pour le futur. Aujourd’hui on a joué face à l’un des meilleurs attaquant du monde pour moi. C’est important avec Duje, William plus Luan et Rongier sur les côtés de voir qui est le plus compatible pour jouer, relancer. La sortie de Rongier était dû au fait qu’il semblait fatigué. On a voulu bloquer le côté gauche avec un changement de leur côté là où ils poussaient. Pau Lopez a beaucoup progressé, est bien revenu de sa blessure. Je suis content de la manière dont il a aidé l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source: Conf de presse (21/10/21)