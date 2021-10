OM : Un supporter parisien s’inquiète sérieusement pour le déplacement à Marseille !

Après la victoire sur le score de 3-2 au Parc des Princes face à Leipzig, un supporter du PSG n’a pas été tendre avec son équipe et commence même à avoir peur pour la rencontre au Vélodrome qui aura lieu ce dimanche.

L’Olympique de Marseille a réussi son retour à la compétition après la trêve internationale ! Victoire 4-1 face à Lorient qui précède une longue série de matchs compliqués à jouer pour Sampaoli et ses joueurs… Ça continue ce jeudi face à la Lazio à Rome avant de recevoir le PSG.

Icardi, tu es indigne du club

Dans une interview accordé à PSG Fan TV, un supporter parisien est revenu sur la rencontre face à Leipzig en Ligue des Champions mais a surtout pointé du doigt le comportement de Mauro Icardi ces derniers jours. L’international argentin s’est mis en scène avec sa compagne Wanda sur les réseaux sociaux. Disputes, tromperie puis rupture…

L’attaquant n’a même pas participé à la rencontre face au club allemand, prétextant qu’il n’était pas en état mental de jouer. Un comportement qui a le don d’énerver ce supporter : « Tu es indigne du club. Avec ce qu’il a fait, c’est comme s’il avait jeté son maillot sur la pelouse du Parc des Princes ! Il nous manque de respect et le club : remettez-vous en cause ! Vous n’avez pas à avoir ce comportement vis-à-vis d’un joueur qui sèche deux entraînements », a-t-il lancé avant de s’inquiéter sur la gestion de son club, et encore plus avec le déplacement au Stade Vélodrome qui aura lieu ce dimanche.

A Marseille, j’ai peur pour notre équipe

« Dimanche, il y a le match à Marseille. Attention. Parce que là tu as vu comment on joue en ce moment ! J’ai peur pour notre équipe. Je vais te le dire sincèrement, Marseille avec Sampaoli, ils ont un plan de jeu. Ils ont un schéma de jeu bien défini. En plus, on va être chez eux. Tu sais que quand on est chez eux, on est accueillis… Attention. Le PSG, ressaisissez-vous ! Pochettino, trouve-moi un plan de jeu et vite ! Parce que je commence sincèrement à saturer. Ce n’est pas un résultat qui va occulter le contenu du match, une fois de plus. Ce n’est pas une victoire qui va me faire tout oublier ! » Supporter parisien – Source : PSG Fan TV (19/10/21)