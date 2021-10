OM: La technique du Clermont Foot pour ne pas se faire envahir par des supporters marseillais

Ce dimanche, Clermont Foot reçoit pour la première fois de son histoire l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Une grande occasion qui va permettre au stade Gabriel Montpied de garnir ses tribunes.

Recevoir l‘Olympique de Marseille est toujours une grande occasion pour les clubs de Ligue 1. Si l’institution marseillaise ne brille pas autant que pendant les années 90, elle attire malgré tout du monde. Ce dimanche, le match au stade Gabriel Montpied se jouera à guichets fermés, la billetterie des Auvergnats a en effet été prise d’assaut, ce qui montre la grande popularité de l’OM en France. En espérant que les coéquipier de Dimitri Payet s’imposent, dans un match qui s’annonce spectaculaire connaissant l’ambition offensive clermontoise de ce début de saison. Une victoire pourrait permettre de faire une belle opération, sachant que Lyon et Lens s’affrontent, ainsi que le PSG et Lille…

Afin de ne pas compter que des supporters de l’OM dans son enceinte, Clermont Foot a mis une mesure en place. :

Le club a privilégié la vente à son proche réseau

« Afin de garder un stade Gabriel-Montpied acquis à la cause de notre équipe, et pour ne pas être submergés de réservations de places des supporters marseillais, nombreux dans toute la France et dont le parcage visiteurs a été fermé par la LFP, le club a privilégié, pour ce match, la vente de places restantes, avec quotas, à son proche réseau : bénévoles et membres du club, institutions œuvrant depuis de longues années à l’organisation des matchs, licencié(e)s de notre Association. Malheureusement, la capacité actuelle du stade ne pouvait pas répondre à l’intégralité des demandes. Une chance a été donnée au grand public de pouvoir réserver des billets sur notre billetterie en ligne ce mardi 26 octobre. Les derniers billets disponibles sont partis en moins de 20 minutes, des milliers de personnes s’étant connectées par anticipation. » Communiqué du Clermont Foot (28/10/21)

Chers supporters,

Le Clermont Foot 63 a le plaisir mais aussi le regret d’annoncer que l’ensemble des places pour le match face à l’Olympique de Marseille sont vendues.

Le match se jouera à guichets fermés ce dimanche 31 octobre à 20h45 #OMCF63 pic.twitter.com/MQ9ZtbKMd2 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 27, 2021