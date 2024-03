OM : La méthode interne de Jean-Louis Gasset révélée !

Depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset a changé les choses à l’Olympique de Marseille et pas seulement sur le terrain. L’Equipe nous révèle les méthodes du coach français.

L’Olympique de Marseille a changé une nouvelle fois d’entraîneur avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso. Le natif de Montpellier a changé les choses sur le terrain avec le retour de victoires, 3/3 depuis son arrivée, et du jeu offensif avec déjà 12 buts inscrits en trois rencontres.

Mise au vert, repas et jeux de société !

Seulement, pour avoir des résultats sur le terrain, il a fallu changer des choses en interne et dans le fonctionnement du groupe au quotidien. L’Equipe nous informe que JLG a instauré de nouveaux protocoles, notamment aux veilles de match où il y a systématiquement une mise au vert et un dîner avec le groupe.

Le soir, il est imposé aux joueurs de passer un moment ensemble, avec notamment des jeux de société pour créer des moments de partage et de ressouder les liens entre les joueurs. Force est de constater que pour le moment, cette méthode fonctionne à merveille.

Aubameyang? Il a vu que je le connaissais par coeur

« Aubameyang? C’est un grand joueur, une très bonne personne, et un buteur. Il aime comme tous les grands attaquants se placer à certains endroits. L’adresse, le sens du but.. il a tout ça. Il me semble qu’il fallait le caler où il aime être. Je le connais depuis longtemps. En un clin d’oeil, en une séance de travail il a vu que je le connaissais par coeur. J’ai mon idée sur l’affaire (son positionnement). Je sais où il est bien, où il n’aime pas jouer. Mes amis m’en ont parlé. On a travaillé dessus », a expliqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mercredi.