OM : La méthode Tudor validée par ce coach de L1 !

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Michel Der Zakarian approuve la méthode et le style de jeu prôné par Igor Tudor. Avant le déplacement à Marseille ce vendredi (21h), Michel Der Zakarian a accordé un entretien au quotidien l’Équipe. L’entraîneur de Montpellier revient sur le style de jeu prôné par Igor Tudor et approuve l’exigence du croate. Il rejoint son homologue marseillais sur plusieurs points.

J’aime comment Tudor travaille

« C’est un match important contre une très bonne équipe, qui a sa façon de jouer, très athlétique, qui court beaucoup. Ça presse bien, ça fait des du un contre un partout pratiquement. Il va falloir qu’on soit au niveau et qu’on soit bons. J’aime bien leur coach (Igor Tudor), j’aime bien comment il travaille. Il les fait bien jouer depuis le début de saison, même s’ils ont perdu pas mal de points à domicile. Mais à l’extérieur, c’est extraordinaire. (…) C’est sa façon de faire jouer son équipe (à Igor Tudor). Il ne prend pas plus de risques que ça. Ils ont des forces aussi, ils imposent les duels, ils ont des joueurs en capacité d’éliminer ou de faire des courses et des appels tranchants. C’est une très bonne équipe, bien équilibrée. (…) Si tu veux jouer fort le week-end, il faut travailler fort. Je suis tout à fait avec d’accord avec Tudor. » Michel Der Zakarian – L’Équipe (30/03/2023)

Le duo Wahi – Savanier peut faire de gros dégâts

« Élie Wahi sera l’une des principales menaces. Sa réussite est aussi due à son association avec Téji Savanier. Il est la rampe de lancement pour envoyer Élie Wahi sur orbite. Les appels dans la profondeur sont l’une des principales faiblesses de l’OM cette saison. Si les trois défenseurs centraux marseillais n’arrivent pas à gérer les départs en profondeur d’Élie Wahi, surtout avec un passeur de la qualité de Téji Savanier, ça peut faire de très gros dégâts. C’est un très bon buteur, mais il a aussi parfois besoin de quelqu’un qui distribue le jeu derrière lui. C’est aussi grâce à Savanier qu’il est aussi décisif cette saison. C’est un jeune joueur, il n’a que 20 ans mais c’est déjà un tueur devant le but. Il y aura aussi d’autres joueurs à surveiller. Je pense à un joueur comme Arnaud Nordin. Depuis le retour de Der Zakarian, il a retrouvé de la confiance. Il y a aussi Faitout Maouassa qui peut apporter beaucoup d’intensité dans les duels. Ils ont des profils rapides et techniques qui peuvent poser des problèmes à la défense marseillaise. » Julien Castanheira – Football Club de Marseille (28/02/2023)