La ministre des sports remet en place Jean-Michel Aulas !

Jean-Michel Aulas ne digère pas l’arrêt de la Ligue 1, en effet Lyon ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Invité sur la chaîne l’Equipe, la ministre des sports a répondu au président lyonnais….

La décision d’arrêter la saison en cours et de figer le classement actuel n’est pas du goût de Jean-Michel Aulas. Pourtant selon la ministre des sports, le classement final n’est une priorité en pleine pandémie de Covid 19…

Un moment il faut prendre des décisions– Maracineanu

« Il n’y a pas lieu de faire une exception sportive pour gagner du temps. Ne nous faisons pas d’illusions : à la mi-juin, on ne sera pas en capacité de reprendre des compétitions. Il y a d’autres questions à se poser plutôt que de regarder quelle place on aurait eue au classement. Les présidents ont eu deux mois pour discuter, on n’est arrivé à aucune décision. Un moment, il faut en prendre. Même dès le mois d’août, si la pandémie le permet, il pourra y avoir jusqu’à 5000 personnes dans les stades. » Roxana Maracineanu— Source: L’équipe